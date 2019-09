Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Verkehrsunfall - Radfahrer schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstagmittag (21.09.2019, 13.50 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 22-jähriger Mann aus Warendorf befuhr mit seinem PKW die Breite Straße und beabsichtigte die Reichenbacher Straße zu überqueren, um in Fahrtrichtung Breite Straße/ Ostbezirk weiter zu fahren. Dabei übersah er den von rechts kommenden Radfahrer, einen 20-jährigen Warendorfer. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad die Reichenbacher Straße in Fahrtrichtung Splieterstraße. Es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich für die aufnehmenden Polizeibeamten Anhaltspunkte auf einen möglichen Drogenkonsum des PKW Fahreres. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv, die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein des jungen Warendorfers wurde beschlagnahmt.

