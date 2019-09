Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Vorfahrt missachtet - Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Warendorf (ots)

Im Kreuzungsberech "Am Salzbach / Am Holzbach" ereignete sich am Samstagmittag (21.09.2019) ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf drei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 11.45 Uhr missachtete ein 85-jähriger Mann aus Oelde die Vorfahrt einer 18-jährigen Frau aus Warendorf. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die verletzten Unfallbeteiligten wurden mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Den enstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 6000 Euro.

