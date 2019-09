Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfallfall - RTH im Einsatz

Warendorf (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignete sich am Freitag, den 20.09.2019, um 17.17 Uhr, an der Einmündung Rolandstraße Ecke Ahlener Straße. Eine 21-jährige Hammenserin befuhr mit ihrem Smart die Rolandstraße in Fahrtrichtung Vorhelm. Als die 21-Jährige nach links auf die Ahlener Straße abbog, kollidierte sie mit einem entgegenkommenden, 36-jährigen Kradfahrer aus Beckum. Dieser befuhr die Rolandstraße in Richtung Beckum-Roland. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 36-Jährige schwere Verletzungen zu. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers transportierte ihn in eine Unfallklinik. Die 21-jährige Autofahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein nahgelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei sperrte die Unfallstelle für die Dauer der gut dreistündigen Unfallaufnahme komplett ab. Es entstand ein Sachschaden von 10000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell