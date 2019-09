Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Drei Verletzte nach Zusammenstoß

Warendorf (ots)

Am Freitag, 20.9.2019 versorgten Rettungskräfte drei Verletzte nach einem Verkehrsunfall, der sich gegen 9.00 Uhr in Füchtorf, Laerer Straße ereignete. Eine 26-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Laerer Straße in Richtung Bad Laer. In Höhe einer Zufahrt wendete sie, um in Richtung Füchtorf zurück zu fahren. Ein in Richtung Füchtorf fahrender 28-jähriger Pkw-Fahrer bermerkte die Wendesituation zu spät und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl der Sassenberger wie auch die Lienenerin sowie ihr einjähriges Kind verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten die Beteiligten in Krankenhäuser. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro, die Autos wurden abgeschleppt.

