Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zwei verletzte Zweiradfahrer

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 19.9.2019 verletzten sich gegen 15.55 Uhr zwei Zweiradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Lappenbrink in Sassenberg. Ein 51-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die Straße Lappenbrink Richtung stadtauswärts. Zeitgleich befuhr eine 15-Jährige mit ihrem Fahrrad die Hesselstraße in Richtung der Straße Im Brökeland. Die Sassenbergerin fuhr in den Kreuzungsbreich zur Straße Lappenbrink und stieß mit dem Krad des Warendorfers zusammen. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 750 Euro geschätzt.

