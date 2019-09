Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Blutprobe und sichergestellter Führerschein nach Alleinunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 19.9.2019 kam es gegen 19.20 Uhr zu einem Alleinunfall im Warendorfer Westbezirk. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Straße Walgernheide, kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Dabei entstand am Pkw ein Totalschaden von etwa 4.000 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Rauschgiftkonsum des unverletzten Telgters, der sich durch den Vorstest bestätigte. Folglich wurde dem Fahranfänger eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

