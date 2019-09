Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Reh löst Verkehrsunfall aus

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, den 19.09.2019, um 01.05 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Autofahrer die Bornefelder Straße in Richtung Wadersloh. Als ein Reh die Straße querte, kollidierte der Wadersloher mit dem Tier, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen Holzstapel. Der 58-Jährige verletzte sich hierbei schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahgelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 10000 Euro. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

