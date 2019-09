Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Kradfahrerin stürzte und verletzte sich schwer

Warendorf (ots)

Am 18.09.2019 gegen 14.10 Uhr befuhr eine 56-Jährige mit ihrem Krad die Nordstraße in Beckum und beabsichtigte rechts in die Alleestraße abzubiegen. Aufgrund der roten Ampel musste die Bremerhavenerin ihr Motorrad abbremsen, dabei kam es zu dem folgenschweren Sturz. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte zur staionären Behandlung in ein Krankenhaus. Der bei dem Alleinunfall entstandene Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt.

