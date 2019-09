Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Straßensperrung nach Einsatz

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 17.9.2019 kam es gegen 12.00 Uhr zu einem Schwelbrand an einem Haus an der Weststraße in Ahlen. Kräfte der Feuerwehr Ahlen löschten den Brand, der nach ersten Ermittlungen durch Lötarbeiten ausgelöst worden sein dürfte. Die Weststraße war für die Dauer des Einsatzes zunächst voll geperrt, später einseitig befahrbar. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von unter 1.000 Euro.

