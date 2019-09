Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Werkzeugmaschinen aus Werkstatt gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen in der Nacht zu Dienstag, 17.9.2019 mehrere Werkzeugmaschinen im Wert von mehreren tausend Euro aus einer unverschlossenen Werkstatt im Bereich der Bauernschaft Brock in Ostbevern. Darunter waren auch ein Schweißgerät und eine Stihlsäge. Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib der gestohlenen Geräte nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

