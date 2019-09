Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 16.9.2019 verunglückte ein Fahrzeugführer gegen 15.50 Uhr auf der Landstraße 882 zwischen Neubeckum und Vellern. Der 47-Jährige befuhr mit seinem Auto die Vellener Straße in Richtung Vellern. In einer Rechtskurve geriet er mit seinem Pkw auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Bei dem Alleinunfall verletzte sich der Neubeckumer schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

