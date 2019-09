Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auf Geweg stehende Mülltonne brannte

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 17.9.2019 brannte gegen 0.20 Uhr eine Mülltonne, die auf dem Gehweg am Bürgermeister-Cornelli-Ring in Ahlen stand. Das Feuer wurde von Kräften der Feuerwehr gelöscht.

In den vergangenen vier Wochen brannten am Bürgermeister-Cornelli-Ring, an der Straße Im Elsken und der von-Helmholtz-Straße insgesamt sechs Papiermülltonnen. In zwei Fällen gaben Zeugen an, Jugendliche an den brennenden Mülltonnen gesehen zu haben, die weggerannt seien. Ob diese mit den Bränden in Verbindung stehen ist zur Zeit unklar.

Zeugen, die verdächtige Person vor allem zur Nachtzeit in dem Wohngebiet beobachten, wenden sich bitte sofort über den Notruf 110 an die Polizei. Hinweise zu den Bränden nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell