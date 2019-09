Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Umfangreiche Bergungsmaßnahmen mit Straßensperrung

Warendorf (ots)

Am Montag, 16.9.2019 verunglückte ein Lkw-Fahrer gegen 9.25 Uhr auf der K 34 in Ostbevern. Der 51-jährige befuhr mit dem Sattelzug die Kreisstraße aus Richtung Kattenvenne und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Gespann rutschte weg und blieb auf der rechten Seite liegen. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Emsteker zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die umfangreiche Bergung der Ladung und des Sattelzugs wurde der Liener Damm gesperrt. Der Sachschadens wird auf 15.500 Euro geschätzt.

