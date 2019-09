Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum/Dortmund. Mehrere Autos, Führerscheine und Handys nach mutmaßlichem Autorennen sichergestellt

Warendorf (ots)

Die Polizei Warendorf stellte die Autos, Führerscheine sowie Handys mehrerer Tatverdächtiger eines mutmaßlichen Autorennens am Sonntag, 15.9.2019 sicher. Dem Einsatz voraus ging ein Notruf gegen 2.00 Uhr bei der Polizei Dortmund. Eine Zeugin machte Angaben zu einem scheinbaren Autorennen ab dem Kamener Kreuz über die A 2 dessen Beteiligte an der Ausfahrt Beckum abgefahren seien.

Daraufhin fahndeten Kräfte der Polizeiwache Beckum nach dem möglichen beteiligten Fahrzeugen in Autobahnnähe. Auf dem Gelände einer Tankstellte an der Neubeckumer Straße stellten sie acht zum Teil hochmotorisierte Autos und zahlreiche Personen fest. Diese standen in unterschiedlichen Gruppen zusammen und unterhielten sich. Bei Eintreffen der Polizei reagierten die Personen teilweise provokativ und aggressiv. Alle Anwesenden wiesen den Vorwurf des mutmaßlichen illegalen Rennens von sich. Allerdings bestätigte sich der Verdacht bei den ersten Ermittlungen vor Ort.

Daraufhin stellten die Beamten die Handys von vier Tatverdächtigen sowie deren Autos - einen Audi RS 6, einen BMW 4, einen BMW M 3 und einen 3er BMW - sicher. Des Weiteren stellten sie eine Performancebox zur Zeitmessung sowie den Führerschein eines 26-Jährigen und eines 32-Jährigen sicher.

Die Beteiligten kommen aus den Städten Dortmund, Langenberg, Westoveldingen, Marl, Recklinghausen, Herten, Castrop-Rauxel, Datteln, Remscheid und Bad Zurzach (Schweiz) und sind zwischen 20 und 48 Jahre alt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeipräsidium Dortmund erfolgen.

