Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Sogenannte Feuertöpfe bei Hochzeit abgebrannt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 14.9.2019 meldeten zwei Anrufer gegen 17.50 Uhr eine feiernde Hochzeitsgesellschaft in Ahlen-Dolberg, die sogenannte Feuertöpf abgebrannt hätten. Dabei sei es zu einer starken Rauchentwicklung und leichten Verkehrsbehinderungen durch stockenden Verkehr gekommen. Polizisten stellten einen Verantwortlichen der sri-lankischen Hochzeit in einer ehemaligen Gaststätte fest. Die Beamten stellten einen abgebrannten Feuertopf fest sowie sicher und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des verboten Abrennens von Pyrotchnik ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell