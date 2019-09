Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen nach körperlicher Attacke gesucht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 14.9.2019 gegen 22.30 Uhr griffen drei Jugendlichen zwei Schüler auf der Dolberger Straße in Ahlen an. Das Trio schlug, würgte und trat die beiden 19-Jährigen und verletzte sie. Zwei jugendliche Mädchen begleiteten die Tatverdächtigen. In Höhe des Mercedes Autohauses ließen die Unbekannten von dem Ahlener und dem Beelener ab, als Personen auf deren Hilferufe aufmerksam wurden.

Die Tatverdächtigten werden wie folgt beschreiben: Erste Person: Circa 1,70 Meter groß, 16 bis 18 Jahre, türkisches Erscheinungsbild, schwarze lange Haare zum Zopf zurück gebunden, weiße Jacke.

Zweite Person: Circa 1,70 Meter groß, 16 bis 18 Jahre, türkisches Erscheinungsbild, lockige schwarze Haare, dunkelgrüne Jacke.

Dritte Person: Cica 1,70 Meter groß, 16 bis 18 Jahre, türkisches Erscheinungsbild, schwarz-weiße Jacke.

Wer hat den Angriff beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

