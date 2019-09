Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Mehrere Jugendliche in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 13.9.2019 kamen mehrere Jugendliche in Beelen erteilten Platzverweisen nicht nach, so dass sie teilweise von der Polizei in Gewahrsam genommen wurden.

Bereits um 16.15 Uhr kontrollierten Polizisten drei Jugendliche auf dem Schulgelände, wo sie Alkohol tranken. Eine 17-Jährige und ein 17-Jähriger, beide aus Warendorf erhielten für das Schulgelände einen Platzverweis. Die dritte Jugendliche wurde dem Jugendamt übergeben.

Gegen 0.50 Uhr meldete ein Anwohner eine Ruhestörung von etwa 15 Personen, die sich auf dem Schulgelände aufhielten. Der Beelener hatte zuvor die Jugendlichen gebeten leiser zu sein. Allerdings reagierte die Gruppe aggressiv und zeigte sich uneinsichtig.

Auch den Beamten gegenüber verhielt sich die Gruppe nicht besser. Daraufhin erteilten die Einsatzkräft allen Beteiligten einen Platzverweis für das Gelände, das sie tatsächlich verließen. Allerdings grölten sechs Personen im Ortskern von Beelen herum und kehrten wieder zum Schulgelände zurück. Daraufhin nahmen die Beamten die sechs Personen in Gewahrsam. Daraunter waren auch die beiden Jugendlichen, die bereits nachmittags des Ortes verwiesen worden waren.

Ein alkoholisierter 17-Jähriger wurde dem Jugendamt übergeben und eine 17-Jährige in eine Jugendeinrichtung gebracht. Die restlichen, zwei 14-jährige Sassenberger und zwei alkoholisierte 15-Jährige aus Beelen und Sassenberg wurden von ihren Eltern abgeholt. Gegen alle Jugendlichen leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

