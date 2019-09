Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde.Zigartten bei Einbruch in Tankstelle erbeutet

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Montag, 16.9.2019 gegen 1.40 Uhr in die Tankstelle an der Dorfstraße in Ostenfelde ein. Das nach Zeugenangaben maskierte Trio entwendete gezielt Zigaretten aus dem Verkaufsraum. Anschließend flüchteten die Einbrecher über eine Wiese zum Parkplatz eines Kindergartens. Dort stiegen sie in ein unbekanntes Fahrzeug und fuhren in Richtung Oelde. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell