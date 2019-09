Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der Hammer Straße

Warendorf (ots)

Am Sonntag, den 15.09.2019, ereignete sich gegen 11.00 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Hammer Straße / Im Hövenerort / Am Morgenbruch in Ahlen. Ein 24-jähriger Mann aus Ennigerloh befuhr mit seinem Fahrzeug die "Hammer Straße" stadtauswärts. Zeitgleich beabsichtigte eine 42-jährige Frau aus Ahlen von der Straße "Im Hövenerort" in die "Hammer Straße" einzubiegen. Dabei übersah sie den PKW des Ennigerlohers. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, in dessen Folge das Fahrzeug der Ahlenerin gegen einen Ampelmasten schleuderte. Der Ampelmast wurde dabei vollständig abgeknickt. Die beiden Fahrzeugführer und der dreijährige Mitfahrer des jungen Mannes wurden bei dem Unfall leichtverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 17.000 Euro. Zur Unfallzeit war die Lichtzeichenanlage nicht in Betrieb.

