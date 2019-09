Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Sattelzug trifft Lkw - Fahrzeugführer verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 13.9.2019 kam es gegen 3.45 Uhr in Neubeckum zu einem Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einem Lkw, bei dem beide Fahrer verletzt wurden.

Ein 50-Jähriger befuhr mit einem Lkw die Ennigerstaße von Neubeckum in Richtung Enniger. An der Einmündung zur B 475 beabsichtigte der Bielefelder weiter geradeaus zu fahren. Zeitgleich befuhr ein 52-Jähriger mit einem Sattelzug die Kreisstraße 6 in entgegengesetzte Richtung und bog nach links in die Dyckerhoffstraße ab. Dabei stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Bielefelder zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Beckumer erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Kräfte der Feuerwehr kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Unfallstelle war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 80.000 Euro.

