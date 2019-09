Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Klein-Lkw aus dem Verkehr gezogen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 12.09.2019, zogen Polizeibeamte des Verkehrsdienstes einen Kastenwagen wegen erheblicher Sicherheitsmängel aus dem Verkehr. Der 55-jährige Halter des Fahrzeugs aus Telgte war auf der B 58 bei Drensteinfurt unterwegs, als er zur Verkehrskontrolle im Rahmen der Aktion "Brummis im Blick" angehalten wurde. Am Ende der Kontrolle durfte er keinen Meter weiterfahren und muss mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen. Teile der Radaufhängungen waren gebrochen, die Bremsen verölt, die Handbremse hatte gar keine Wirkung mehr. Zudem stapelten sich auf der Ladefläche ungeordnete Gegenstände, die nicht gesichert waren. Der Fall zeigt, wie wichtig Verkehrskontrollen der Polizei auch in diesem Bereich sind.

Die Polizei Warendorf beteiligte sich am Donnerstag an der bundesweiten Aktion "Brummis im Blick." Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Lkw haben nicht selten sehr schwere Folgen, deshalb kontrollierten die Beamten die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, den technischen Zustand von Fahrzeugen und die Sicherung der Ladung.

Im Laufe des Tages wurden 28 Lkw im Kreisgebiet auf Herz und Nieren geprüft. Es wurden zwei Geschwindigkeitsverstöße, zwei Verstöße gegen Vorschriften zur Ladungssicherung und vier gegen Sozialvorschriften festgestellt und geahndet. Im oben geschilderten Fall wurde die Weiterfahrt untersagt, dass Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell