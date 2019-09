Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Trickdiebe gaben sich als Schornsteinfeger aus

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 12.9.2019 verschafften sich zwei Unbekannte unter dem Vorwand Kehrarbeiten durchzuführen zwischen 11.30 Uhr und 11.50 Uhr Zutritt zu einem Reihenhaus an der Allensteiner Straße in Ahlen. Die Bewohnerin zeigte einem der Täter den Heizungsraum, während der andere im Obergeschoss Schmuck stahl.

Beide Täter waren wie Schornsteinfeger gekleidet. Einer war groß und schlank, der andere klein und korpulent. Nach Zeugenhinweisen dürfte das kriminelle Duo einen weißen Lieferwagen ohne Aufschrift genutzt haben, den sie an der Königsberger Straße/Ecke Allensteiner Straße parkten.

Wer kann Angaben zu den Tätern sowie dem Lieferwagen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell