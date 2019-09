Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. "sicher.mobil.leben - Brummis im Blick"

Warendorf (ots)

Am heutigen Donnerstag, 12.09.2019, beteiligt sich die Kreispolizeibehörde Warendorf an dem länderübergreifenden Kontrolltag. An den Kontrollstellen im Kreis Warendorf kontrollieren die Einsatzkräfte den gewerblichen Güter- und Personenverkehr. Hierbei stehen besonders die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, der technische Zustand der Lastkraftwagen und die Ladung im Blickpunkt der Beamten. Die Kontrollen dauern bis in die Abendstunden an.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell