Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Bundesstraße 58 am frühen Morgen gesperrt

Warendorf (ots)

Für etwa neunzig Minuten gesperrt war die Bundesstraße 58 in Ahlen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 12.9.2019 gegen 5.40 Uhr ereignet hat.

Eine 27-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die B 58 von Drensteinfurt in Richtung Ahlen. Kurz vor dem Ortseingang Ahlen kam die Salzkottenerin in einer langezogenen Rechtskurve mit ihrem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte sie mit ihrem Auto den Anhänger eines entgegenkommenden Gespannes eines 57-jährigen Oelders. Hierdurch riss der Anhänger ab und stieß gegen das Fahrzeug einer 49-jährigen Ahlenerin, die in Richtung Drensteinfurt fuhr. Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich die beiden Fahrzeugführerinnen leicht. Kräfte des Rettungsdienstes brachten die Ahlenerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 12.250 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell