Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Eigentümer eines Mountainbike gesucht

Warendorf (ots)

Am Freitag, 06.09.2019, um 09.30 Uhr, befuhr ein Unbekannter mit einem auffälligen weiß/grünen Mountainbike der Marke Galano die Paul-Lincke-Straße in Ahlen. Kurze Zeit später stellten Anwohner den Diebstahl eines E-Bikes aus der geöffneten Garage fest. Das zuvor von dem Unbekannten genutzte Mountainbike fanden die Beamten in unmittelbarer Nähe auf und stellen es sicher. Der Unbekannte hatte eine schlanke Statur. Er war mit einem grauen Kapuzenpullover und einer blauen Jeans bekleidet. Das Mountainbike konnte bislang keiner Straftat zugeordnet werden. Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Wem ist das Mountainbike gestohlen worden oder wer kann Angaben zu dem Besitzer machen? Hinweise bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

