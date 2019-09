Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Ladendieb schubste Zeugin

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 11.9.2019 beobachtete eine Warendorferin gegen 11.50 Uhr wie ein Mann mit einem vollen Korb ohne zu bezahlen ein Geschäft in Warendorf verließ. Der etwa 60-Jährige nutzte dazu den Nebeneingang an der Straße Am Springbernbaum. Die 61-jährige Zeugin folgte dem Unbekannten und sprach ihn an. Dieser zeigte sich davon unbeeindruckt und stieg in einen grünen Pkw. Als die Warendorferin die Fahrertür öffnete, schubste der Mann sie weg. Das geschah ein weiteres Mal. Dann fuhr der Tatverdächtige mit seinem VW weg und beschädigte dabei mit der offenen Fahrertür ein anderes geparktes Auto. Die 61-Jährige notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Die Ermittlungen zu dem Ladendieb dauern an.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell