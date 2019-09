Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Alkoholisiert mit Krad gestürzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 11.9.2019 gegen 23.20 Uhr stürzte ein Kradfahrer als er sich auf dem Zubringer von der L 793 in Richtung K 3 in Everswinkel befand. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten bei dem 48-Jährigen Alkoholgeruch fest. Daraufhin führte dieser einen Atemalkohltest durch, der einen Wert von 2,66 Promille ergab. Folglich nahmen die Beamten den Warendorfer zur Blutprobenentnahme mit und stellten seinen Führerschein sicher. Der Fahrer blieb unverletzt und am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell