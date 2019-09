Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Verkäuferin abgelenkt - Bargeld gestohlen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 11.9.2019 betraten zwei Frauen zwischen 11.00 und 11.30 Uhr ein Geschäft an der Lange Straße in Oelde und begingen einen Trickdiebstahl. Während eine der Täterinnen die Mitarbeiterin im hinteren Ladenlokal ablenkte, nutzte die zweite Täterin die Situation um aus einer Geldkassette sowie einem Portemonaie Geld zu entwenden. Kurz darauf verließen die Unbekannten das Geschäft.

Die flüchtigen Diebinnen haben schwarze Haare, sind geschätzt zwischen 18 und 20 Jahre alt, etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, schlank und sprachen deutsch mit ausländischem Akzent.

Wer hat die Täterinnen beobachtet? Wer kann Angaben zu den Frauen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

