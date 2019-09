Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfallflüchtiger ermittelt

Warendorf (ots)

Am Montag, 09.09.2019, um 23.30 Uhr, ereignete sich auf der Warendorfer Straße in Ahlen eine Verkehrsunfallflucht. Eine zunächst unbekannte Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Warendorfer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Sie beabsichtigte von hier nach links die die Straße Untere Haul abzubiegen. Beim Abbiegen geriet sie mit dem Pkw auf den Fußweg und stieß gegen einen Zaun, der beschädigt wurde. Danach entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Auf Grund von Hinweisen gelang es der Polizei Ahlen, eine 54-jährige Autofahrerin aus Ahlen als Verursacherin zu ermitteln. Sie leiteten gegen die 54-Jährige ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell