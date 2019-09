Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Alkoholisierter Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 08.09.2019, um 02.03 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Ennigerloh mit seinem Motorrad die L 793 in Fahrtrichtung Westkirchen. Kurz hinter dem Ortsausgang von Ostenfelde geriet er mit seinem Motorrad aus ungeklärter Ursache auf die Bankette und kam im angrenzenden Straßengraben zu Fall. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 52-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten bei dem Fahrer eine Blutentnahme an.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell