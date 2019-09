Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Randalierer in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 07.09.2019, um 03.40 Uhr, nahm die Polizei Ahlen zwei Randalierer in Gewahrsam.Die beiden Männer im Alter von 27 und 29 Jahren gingen durch die Innenstadt und provozierten dabei immer wieder andere Passanten. In einem Fall stand eine körperliche Auseinandersetzung kurz bevor. Die eingesetzten Beamten erteilten den beiden Männern einen Platzverweis. Da diese dem Platzverweis nicht nachkamen und nun auch die Beamten provozierten, nahmen diese die beiden Männer in Gewahrsam und brachten sie in das Zentralgewahrsam zur Polizeiwache Ahlen.

