Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen - Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Warendorf (ots)

Am 08.09.19, gegen 17.20 Uhr fuhr eine zunächst unbekannte Fahrzeugführerin mit ihrem Ford auf dem Vorhelmer Weg in Richtung Innenstadt. Im Vorbeifahren beschädigte sie mit ihrem PKW zwei abgeparkte Fahrzeuge. Dies wurde von einem Fahrzeugbesitzer mit seiner Frau beobachtet. Als sich die Verursacherin vom Unfallort entfernte, merkten sich die Zeugen das Kennzeichen und verständigten die Polizei. Beamte der Wache Ahlen konnten eine 82-jährige Ahlenerin als Verursacherin feststellen. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht. An den abgestellten Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 1000,- Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell