Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. PKW Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache kam am heutigen Samstagmittag (07.09.2019, 13.30 Uhr) ein 24-jähriger Mann aus Drensteinfurt mit seinem PKW von der Fahrbahn ab. Der junge Mann zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Zuvor befuhr der Drensteinfurter die B 54 in Fahrrichtung B 58. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die B 54 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges für ca. 90 Minuten gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell