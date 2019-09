Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Starke Rauchentwicklung in einer Stallung auf ländlichem Gehöft

Warendorf (ots)

Am Freitag, 06.09.2019, um 17.48 Uhr, ereignete sich in einem Gebäude auf einem ländlichen Gehöft eine starke Rauchentwicklung. Durch die Feuerwehr konnte kein offenes Feuer festgestellt werden. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen ist ursächlich für die Rauchentwicklung ein technischer Defekt. Die Stallungen wurden durch die Feuerwehr überprüft und anschließend gelüftet. Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden, am Gebäude kam es durch eine Verschmorung zu leichtem Sachschaden an einer Wandverkleidung.

