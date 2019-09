Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf/Oelde. Unbekannter Geldabheber gesucht Ergänzung der Pressemeldung vom 06.p9.2019, 12:54 Uhr

Warendorf (ots)

Nach einem Einbruchsdiebstahl in der Nacht zu Freitag, 22.03.2019, in Oelde kam es in der Folgezeit zu mehreren Geldabhebungen mit der gestohlenen EC-Karte durch einen unbekannten Täter.

Auf Grund der am heutigen Tage eingeleiteten Öffentlichkeitsfahndung stellte sich der Täter in den Nachmittagsstunden bei der Polizeiwache Oelde. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

