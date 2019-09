POL-WAF: Kreis Warendorf/Oelde. Unbekannter Geldabheber gesucht

Polizei Warendorf

In der Nacht zu Freitag, 22.03.2019, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in Oelde. Hierbei wurde auch eine EC-Karte gestohlen. Mit dieser Karte kam es in der Folgezeit an verschiedenen Geldautomaten im Bereich Beckum, Ahlen, Wadersloh, Hamm und Lippstadt zu unerlaubten Geldabhebungen. Hierbei wurde der unbekannte Geldabheber fotografiert. Bei einer Abhebung trug der Unbekannte eine Halskette mit auffälligen Anhängern. Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

