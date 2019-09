Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Schwerverletzte Autofahrerin bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, den 05.09.2019, um 18.25 Uhr, ereignete sich in Everswinkel ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Autofahrerin. Eine 20-jährige Oelderin befuhr mit ihrem Pkw die Landstraße 793 von Münster in Richtung Freckenhorst. In Höhe Everwinkel kam die 20-Jährige im Bereich einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und schleuderte in den Straßengraben. Rettungskräfte brachten die verletzte Fahrerin in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 6000 Euro.

