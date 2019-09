Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Feuerwehr löscht Küchenbrand

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 03.09.2019, um 18.30 Uhr, bemerkten Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf dem Südgraben in Sendenhorst eine Rauchentwicklung. Sie verständigten sofort die Feuerwehr. Die Feuerwehr stellte einen Brand in der Küche der Erdgeschosswohnung fest. Nachdem die Bewohner das Haus verlassen hatten, löschte die Feuerwehr den Brand. Rettungskräfte brachten zwei Personen auf Grund einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Brandursache war offensichtlich auf dem Herd zurückgelassenes Essen.

