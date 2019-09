Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Registrierkasse gestohlen

Warendorf (ots)

Am Montag, 02.09.2019, zwischen 13.00 Uhr und 13.25 Uhr, stahlen unbekannte Täter eine Registrierkasse aus einem Geschäft an der Lambertistraße in Dolberg. Zur Tatzeit betrat ein junges Pärchen eine Gärtnerei durch einen Seiteneingang. Kurz darauf verließen die Unbekannten den Betrieb und parkten anschließend mit einem älteren, roten Kleinwagen entgegen der Fahrtrichtung in Höhe der Parkplatzzufahrt. Die junge Frau betrat erneut das Geschäft und stahl vom Verkaufstresen die Registrierkasse. Nachdem sie die Kasse in dem Fahrzeug verstaut hatte, flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Die männliche Person war dunkelhäutig und trug eine Basecap. Die weibliche Person war etwa 25 bis 30 Jahre alt und 160 bis 170 Zentimeter groß. Sie trug schwarze, zu einem Zopf gebundene Haare. Bekleidet war die Frau mit einem pink weißen Pullover und einer blauen Jeans und dunklen Sneaker mit weißer Sohle. Wer kann Angaben zu den Tätern oder dem Fahrzeug machen? Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise werden an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an die poststelle.warendorf@polizei.nrw.de erbeten.

