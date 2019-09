Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Kindergarten Ziel unbekannter Einbrecher

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 01.09.2019, zwischen 04.55 Uhr und 05.10 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte auf der Reichenbacher Straße in Warendorf ein. Der oder die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu der Sporthalle. In dieser brachen sie dann die Tür zu einem Geräteraum auf. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der oder die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell