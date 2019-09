Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Unfallbeteiligte verstorben Ergänzung der Pressemeldung vom 26.08.2019, 13:20

Warendorf (ots)

Am Montag, 26.8.2019 kam es gegen 8.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Ostenfelder Straße/Luisenstraße/Clemens-August-Straße/Bürgermeister-Hirschmann-Ring in Ennigerloh, an dem eine Fahrradfahrerin sowie ein Lkw-Fahrer beteiligt waren. Eine 39-Jährige war mit ihrem Fahrrad samt einen Kinderfahrradanhänger, in dem eine Fünfjährige saß, von einem abbiegenden Lkw erfasst worden. Die 39-Jährige wurde an der Unfallstelle reanimiert, stabilisiert und anschließend von Rettungkräften mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die 39-Jährige erlag am Wochenende ihren bei dem Unfall erlittenen Verletzungen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell