Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Ohne Führerschein mit nicht zugelassenem Pkw unterwegs

Warendorf (ots)

Am Montag, 02.09.2019, um 02.05 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Warendorf auf der Goldwiese in Ostbevern einen 34-jährigen Autofahrer aus Villingen-Schwenningen. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Pkw BMW des 34-Jährigen Mannes nicht zugelassen war. An dem hinteren Kennzeichen befand sich anstatt der TÜV-Plakette eine alte AU-Plakette. Zudem waren die Kennzeichen als gestohlen gemeldet worden. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei der Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten Betäubungsmittel auf, das sie sicherstellten. Die Einsatzkräfte leiteten gegen den 34-Jährigen ein Strafverfahren ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell