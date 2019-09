Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. 17-Jährige nach Streitschlichtung unsittlich berührt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 01.09.2019, um 03.15 Uhr, bemerkte eine 17-jährige Warendorferin auf der Splieterstraße den laustarken Streit zwischen einer männlichen und einer weiblichen Person. Die Jugendliche ging dazwischen um die Frau zu schützen. Dann gingen die beiden weiter, wurden aber von dem Unbekannten Mann verfolgt. Während die unbekannte Frau weiter ging, forderte die 17-Jährige den folgenden Mann auf, dies zu unterlassen. Während des anschließenden Gesprächs fast der Unbekannte die Jugendliche unsittlich an und beleidigte sie. Der Unbekannte war etwa 21 Jahre alt und hatte ein südländisches Aussehen. Er hatte mittellanges, dunkelbraunes Haar und trug einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war der Unbekannte mit einer grauschwarzen, kurzen Hose und einem weißen T-Shirt mit braun/schwarzen Streifen. Der Unbekannte führte ein weißes Fahrrad mit. Personen, die Angaben zu dem Mann machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell