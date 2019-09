Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. 24-jähriger Motorradfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 24-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 31.08.2019, um 18.00 Uhr, auf der Straße Zur Pohlstadt in Ostenfelde zu. Der 24-Jährige befuhr mit seinem Motorrad die Straße zur Pohlstadt in Fahrtrichtung Oelde-Lette. Er beabsichtigte nach links in eine Hauszufahrt abzubiegen. Hierbei geriet er mit seinem Kraftrad auf den Grünstreifen und touchierte den Pfahl eines Weidezaunes. Der 24-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

