Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Geisterradler nach Unfall flüchtig

Warendorf (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 30.08.2019, um 16.25 Uhr, auf der Andreasstraße in Warendorf ereignete, ist ein unbekannter Geisterradler flüchtig. Dieser befuhr den linken Gehweg der Bleichstraße in Fahrtrichtung Andreasstraße und bog an der Einmündung nach links in die Andreasstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß dem Fahrrad einer 18-jährigen Fahrradfahrerin. Diese befuhr den Radweg der Andreasstraße in Fahrtrichtung Milter Straße. Die 18-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Unbekannte fragte noch kurz, ob alles in Ordnung sei und entfernte sich dann in unbekannte Richtung. Der Unbekannte Radfahrer war etwa 20 Jahre alt und hatte kurze blonde Haare. Er war mit einem silbernen Fahrrad unterwegs. Wer kann Angaben zu dem Gesuchten machen? Hinweise bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

