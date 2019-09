Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Motorradfahrer verliert Sozia

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 30.08.2019, um 18.08 Uhr, auf der Konrad-Adenauer-Allee in Oelde ereignete, verletzte sich ein 23-jähiger Motorradfahrer schwer. Der 23-Jährige bog mit seinem Motorrad vom Carl-Haver-Platz kommend in die Konrad-Adenauer-Allee ein. Hierbei beschleunigte er sein Fahrzeug so stark, dass die 18-Jährige Sozia vom Fahrzeug auf die Fahrbahn fiel. Als der 23-Jährige dies bemerkte bremste er sein Motorrad so stark ab, dass er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und stürzte. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Die 18-Jährige blieb unverletzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell