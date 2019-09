Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. 54-Jähriger Opfer eines Raubes

Warendorf (ots)

Am Freitag, 30.08.2019, kam es um 23.10 Uhr auf der Bergstraße in Ahlen zu einem Raubdelikt. Ein 54-jährige Mann aus Ahlen ging zu Fuß vom Konrad-Adenauer-Ring kommend in die Bergstraße und schob sein Fahrrad. In der Bergstraße näherte sich eine unbekannte Person von hinten und schubste den Ahlener ohne Vorwarnung. Der 54-Jährige stürzte mit dem Rad zu Boden. Der Unbekannte nahm die im Fahrradkorb mitgeführte Bauchtasche des Mannes an sich und flüchtete damit in unbekannte Richtung. Der Täter war afrikanischer Abstammung, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und hatte eine schlanke Statur. Er hatte schulterlange, schwarze Haare und war dunkel bekleidet. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell