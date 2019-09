Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Feuer im Strohballenlager - Polizei sucht Zeugen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 31.08.2019, um 21.36 Uhr, ereignete sich in einem Strohballenlager an der Landrat-Predeick-Allee in Oelde-Stromberg ein Feuer. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten Strohballen unter einem Abdach in Brand, das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach Zeugenaussagen soll sich kurz zuvor ein dunkler Kleinwagen der Marke VW von der Brandstelle entfernt haben. Ob dieser im Zusammenhang mit dem Feuer steht, muss noch geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Pkw oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Oelde unter der Telefonnummer 02522/915-0 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell