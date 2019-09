Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Brand in Geflügelmastbetrieb

Warendorf (ots)

Am Samstag, 31.08.2019, um 23.35 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Geflügelmastbetrieb in Drensteinfurt in der Bauernschaft Natorp. Nach einem Blitzeinschlag ist auf dem betroffenen Gehöft der Strom ausgefallen. Als ein Anwohner den Strom wieder einschalten wollte, stellte dieser den Brand in einer Stallung fest. Ob der Blitzeinschlag auch für den Brand ursächlich ist, muss noch geklärt werden. Die Ermittlungen dauern zur Zeit an. Tiere kamen durch das Feuer nicht zu Schaden, es entstand lediglich Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

