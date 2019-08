Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger: Pedelec Fahrer stürzt nach Zusammenstoß mit PKW

Warendorf (ots)

Am 31.08.2018 gegen 11.00 Uhr befuhr ein 84-jähriger Mann aus Ennigerloh mit seinem Pedelec die "Hauptstraße" in Enniger. Im Einmündungsbereich "Alte Neubeckumer Straße" beabsichtigte eine 30-jährige Frau aus Sendenhorst mit ihrem PKW nach rechts in die "Hauptstraße" einzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Verlauf der Senior zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

